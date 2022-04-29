受到隔夜美國科技股大漲激勵，韓股29日也是上漲，最後收在2,695.05點，漲27.56點或1.03%，連漲兩日。同時，韓元也不再走貶。

韓國政府29日表示，從下周開始將取消戶外一定要戴口罩的抗疫強制令。不過，當地民眾參加50人以上大型活動，或者多人一齊在使用公共設施時，即使在戶外還是得依規定戴上口罩。

半導體族群中，三星電子大漲4.01%，SK海力士漲2.74%。同時，電池製造業者三星SDI收漲2.17%，化學大廠LG Chem也漲3.39%。

旗下擁有韓國最大煉油廠SK Energy，以及多項綠能事業體的SK Innovation於29日公布最新季報，除虧轉盈外，營利更是暴增1.8倍，主要是受惠於原油相關產品大賣。不過，基於俄烏戰事讓原油供應吃緊，還有庫存量又不高之下，本季在煉油方面的毛利可能不會再衝高。

29日盤中，SK Innovation一度上漲近4%，不過獲利了結下，收跌4.87%%。

由於韓國政府決定，當地汽車大廠要進軍二手車市場得再延遲1年，故現代汽車以及起亞，分別跌1.33%以及平盤附近。同時，大煉鋼廠普遍走弱，浦項鋼鐵跌0.34%，現代鋼鐵更是跌1.69%。

針對近期韓元兌美元匯價一直在貶，韓國政府29日透露，將不再坐視不管，若當地貨幣還有貶過頭情況，不排除會進場干預。同時，也以當地財經基本面強勁為由，駁斥會出現資金大幅外逃現象。

韓元與美元匯價在1,255.9價位附近，連6黑的韓元止貶，大升16.6元。