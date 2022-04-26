韓股周二從近六周的低點彈升。華爾街隔夜的上漲、南韓第一季GDP表現優於預期，以及汽車股的上漲，推進了大盤表現。韓元走弱，基準債券殖利率下跌。

周二南韓KOSPI指數收漲11.18點或0.42%，為2668.31點。韓股在周一來到近六周的低點。外資賣超2502億韓元(約1.99億美元)。

Daishin證券分析師Lee Kyoung-min說，由於美國收緊貨幣政策和中國封鎖措施依然對股市有影響，該指數最後回吐了早盤的部分漲幅。

科技巨頭三星電子跌0.30%，SK海力士漲2.78%，電池製造商樂金能源解決方案跌2.19%。

汽車股表現佳，現代汽車和起亞汽車第一季業績皆優於預期，股價分別上漲2.75%和4.90%。

因新冠疫情封鎖及通膨飆升，今年第一季韓國經濟成長率較之前三個月下降近一半，但表現還是超出了預期；而最近中國經濟放緩，對未來幾個月的前景蒙上了一層陰影。

韓元收盤價為每1美元兌1250.8韓元，比前一交易日收盤價1249.9韓元低了0.07%。