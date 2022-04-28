28日，在三星公布最新創新高財報後，韓股也跟著上漲，午盤時漲幅加大，最後收在2,667.49點，漲28.43點或1.08%。不過，韓元續貶並創兩年多最低。

因為晶片以及手機產品賣得嚇嚇叫，三星電子上季財報也傳出創新高紀錄的佳績。不過，三星示警2022下半年可能還會遇到缺料情況。三星2022年前3個月的營業利益，年增超過50%，為14.1兆韓元，約111億美元，優於市場預估的13.2兆韓元。同時，這也是自2018年以來最好的第1季季報。不過，三星股價卻由紅翻黑，收跌0.31%。

另外，財報表現不佳的電池大廠LG Energy Solution也跌0.12%。而韓國最大化學製造商LG Chem大漲8.42%，浦項鋼鐵也漲4.32%。

韓元持續走疲，兌美元匯價在1,272.5左右，大貶7.3元，創兩年多新低。試圖口頭阻貶的韓國財長表示，不會坐視不管，再出現大幅貶值的話，必要時將會進場干涉。