在歷經前一天的大跌後，亞洲主要股市周五收漲，港股彈升，滬深300指數也勁揚。

周五香港恆生指數開高走高，收漲518.43點或2.68%，為19898.77點。國企股(H股)升212.22點或3.22%，為6807.03點。

科技指數彈升4.5%，完全收復了周四大跌3.8%的失土。主要網路應用大咖回升，騰訊升2.9%，阿里巴巴升2.7%。

汽車股在周四暴跌後，再次彈升5.3%。長城汽車升12%，小鵬汽車升8.3%，吉利汽車升8.1%。

煤炭股升4.4%。中煤能源升5.5%，首鋼資源升6.1%。

在周四跌深之後，內房股和物業管理股彈升，融創服務升5.3%，新城發展升6.8%，中駿升7.1%。

在暴跌之後，融創中國彈升4.7%，報4.58港元；該公司在周四上午宣布未能支付美元債券，並預計在30天寬限期後仍無法償付債務。融創中國將成為恆大之後第二家違約的房地產大咖。