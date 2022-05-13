在歷經前一天的大跌後，亞洲主要股市周五收漲，港股彈升，滬深300指數也勁揚。
周五香港恆生指數開高走高，收漲518.43點或2.68%，為19898.77點。國企股(H股)升212.22點或3.22%，為6807.03點。
科技指數彈升4.5%，完全收復了周四大跌3.8%的失土。主要網路應用大咖回升，騰訊升2.9%，阿里巴巴升2.7%。
汽車股在周四暴跌後，再次彈升5.3%。長城汽車升12%，小鵬汽車升8.3%，吉利汽車升8.1%。
煤炭股升4.4%。中煤能源升5.5%，首鋼資源升6.1%。
在周四跌深之後，內房股和物業管理股彈升，融創服務升5.3%，新城發展升6.8%，中駿升7.1%。
在暴跌之後，融創中國彈升4.7%，報4.58港元；該公司在周四上午宣布未能支付美元債券，並預計在30天寬限期後仍無法償付債務。融創中國將成為恆大之後第二家違約的房地產大咖。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。