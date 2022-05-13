捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)董事會通過2022年首季財報，在淡季本業營運有撐、配合業外收益增加挹注下，稅後淨利雙位數「雙升」至0.55億元、每股盈餘（EPS）0.66元，為近3年同期高點。

易華電2022年首季營收6.29億元，季減3.11％、年減11.63％，為近5季低點。不過，毛利率16.16％、營益率6.65％，雖低於去年第四季16.85％、12.79％，但優於去年同期12.7％、4.97％，均為近3年同期高點。

易華電首季營業利益0.41億元，雖季減49.84％、仍年增18.07％，為近3年同期高點。配合業外收益達0.26億元，年增達近2.3倍、較去年第四季顯著轉盈，使稅後淨利0.55億元，季增達30.04％、年增達54.09％，每股盈餘0.66元，亦為近3年同期高點。

易華電表示，首季營收受淡季市場需求減少影響而下滑，但製程改善及費用支出減少，使毛利率及營益率優於去年同期。同時，受惠新台幣貶值帶來匯兌收益，帶動業外收益顯著增加，挹注整體獲利顯著成長。

易華電2022年4月自結營收2.6億元，較3月2.41億元成長7.73％、較去年同期2.73億元減少4.86％，回升至近7月高點、改寫同期次高。累計前4月營收8.89億元，較去年同期9.85億元減少9.75％，衰退幅度較首季11.63％收斂。

展望後市，易華電表示，隨著時序進入驅動IC庫存回補需求旺季，預期本季營收應可較首季成長。然而，由於面板生產重鎮的中國大陸近期因疫情情勢不穩，封城管控防疫措施可能造成出貨不順，故對後續表現仍審慎看待。