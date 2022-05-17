根據周一發布的13-F證券文件，今年以來科技股籠罩沈重賣壓，促使許多避險基金拋售網飛（Netflix）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms股票。

文件指出，Tiger Global Management、Winslow Capital Management和Scopus Asset Management等基金公司，都在串流媒體網飛3月公布訂閱數逾10年首次下滑前出清了股份。

今年以來，網飛股價已經下跌69%。這股資金退潮主要因基金經理人正在重新評價這些大型科技公司。這些科技巨頭在2020年新冠疫情剛爆發後展開強勁反彈，並帶領標普500指數屢創歷史新高。

標普500指數今年來下跌近16%，以科技公司為主的羅素1000成長股指數大跌近25%。

避險基金Light Street在第一季出清了所有14萬9,025股Meta股票和7,960股網飛股票。該基金公司對谷歌母公司Alphabet的持股幾乎砍半，並削減10%的亞馬遜持股。

Hitchwood Capital Management LP在第一季出售全部39萬股 Meta股票。D1 Capital大砍22%的亞馬遜股份，減至19萬8,433股。Melvin Capital則出售全部85萬股Meta股票。

雖然避險基金普遍撤離科技股，但仍有一些基金逆勢提高對其精選股的部位。Farallon Capital Management增持69萬8,195股Meta股票。今年以來，Meta股價已下跌40.5%。

Coatue Management增持Meta Platforms股票18.2%，達到279萬7,896股，並加碼買進網飛股票，截至3月底持有143萬8,956股，較去年12月底增加54.5%。