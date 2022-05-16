今年第一季美股表現低迷，瑞士央行秉持逢低加碼的策略，大幅買進蘋果、連鎖電影院營運商AMC與電動車製造商特斯拉及Rivian。

根據瑞士央行向美國證交會(SEC)申報的資料顯示，截至3月底止，該央行對在美國掛牌企業的持股總市值共達1,770億美元。

今年第一季瑞士央行總共加碼820萬股的蘋果股票，蘋果持股水位增至7,100萬股。蘋果第一季股價下跌1.7％，表現優於大盤標普5百指數的跌5％。但第二季迄今，蘋果股價重挫16％，跌幅大於標普5百指數的11％。

瑞士央行今年首季還加碼27.49萬股的AMC股票，對這家娛樂公司的總持股來到220萬股。AMC第一季大跌9.4％，第二季以來則又崩跌52％。

受惠於《蜘蛛人》與《蝙蝠俠》等經典巨片拉抬票房，AMC今年第一季業績優於市場預期。此外，AMC也展開業外投資佈局，今年稍早宣布入股在內華達擁有黃金與白銀礦產的Hycroft礦業控股公司。

瑞士央行上季還大買49.87萬股的特斯拉股票，第一季底特斯拉總持股增至370萬股。

特斯拉是第一季少數繳出上漲的個股之一，單季漲幅達2％，但第二季盤勢急轉直下，迄今已重挫29％。最近股價跌勢擴大主因為創辦人執行長穆斯克宣布要收購社群媒體平台推特，穆斯克為籌措資金賣出大量特斯拉持股。

為了凸顯電動車的強勁需求，穆斯克上周吹噓說特斯拉目前的銷量成長率甚至比福特汽車Model T全盛時期都還高。

另外，瑞士央行申報對Rivian的總持股來到77.32萬股，單季增加11.71萬股。Rivian今年來股價表現慘不忍睹，繼第一季暴跌52％後，本季以來又崩挫58％。

Rivian股價跳水衝擊大股東的財報，包括福特汽車與亞馬遜財報皆因Rivian持股市值縮水而開低。Rivian上周公布第一季獲利不如預期，但重申財測目標不變，加上分析師對於展望偏多，帶動Rivian股價強勁反彈。