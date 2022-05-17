★分析

對於上周五華爾街強勁反彈是否意味著近來的拋售已經結束，投資人抱持懷疑態度。Baird投資策略師Ross Mayfield表示，在周五大漲後，人們想知道這波反彈能否持續，感覺是像觸底反彈？還是仍有更多恐慌性拋售需要解決？

U.S. Bank Wealth Management資深投資總監Bill Northey表示，我們將繼續經歷這種由利率驅動的重新定價，在實際通膨走高和聯準會調整政策的預期下，美國公債殖利曲線已持續上揚，我們看到資產估值出現持續而廣泛的調整，這與通膨擔憂升高的情況一致。

部分分析師認為從長期來看，這些下跌可能很快將指出大盤指數具吸引力的切入點。花旗分析師Scott Chronert在報告中指出，標普500指數正迅速接近歷史水平，顯示未來增長的擔憂已被消化。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少。能源股收漲2.62%，漲幅最大，盤中一度創下2014年新高。中國疫情最嚴重的地區出現緩解跡象，在需求可望顯著復甦的樂觀預期帶動下，能源股走強。

非必需消費品類股跌2.12%，跌幅最大，其次為科技股下跌0.91%，給美股帶來最大的壓力。Datadog、Cloudflare和Atlassian等雲端技術商股價分別暴跌10.7%、13.6%和6.3%。此外，電動車大廠特斯拉重挫約5.9%。

★重磅股

重量級科技股僅微軟和Meta分別收漲0.15%和0.71%。蘋果跌1.07%，亞馬遜跌1.99%，Alphabet跌1.38%，特斯拉跌5.88%，網飛跌0.60%。

道瓊指數成分股以雪佛龍漲3.06%，漲幅最大；其次為默克藥廠（Merck&Co）漲2.11%。波音跌2.48%，表現最弱，其次為迪士尼跌2%。

主要晶片股全跌，德儀跌0.73%，高通跌0.76%，超微跌0.93%，英特爾跌1.19%，應材跌1.23%，美光跌2.02%，輝達跌2.50%，恩智浦下跌2.75%。

★焦點股

推特跌8.10%，收在每股37.39美元。媒體報導特斯拉執行長馬斯克表示，以低於他之前同意的440億美元價格收購這家社群媒體公司，這「並非不可能」。

特斯拉跌5.88%，收在每股724.37美元。根據路透社看到的一份內部備忘錄，特斯拉上海廠產能恢復至封控前水準的計畫，已至少延後一周。

捷藍航空（JetBlue）重挫6.06%，收在每股9.45美元。該公司周一對廉航Spirit Airlines發起全現金敵意收購。Spirit Airlines大漲13.5%，Frontier Group漲近6%。

麥當勞小跌0.41%，收在每股244.04美元。受烏克蘭戰爭影響，該美國連鎖速食業龍頭正式宣布退出俄羅斯市場，結束30多年的經營。

禮來（Eli Lilly & Co）漲2.7%，帶動標普500醫療保健股指數收漲0.7%。該跨國製藥大廠治療成人第2型糖尿病新藥tirzepatide獲美國批准。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌0.60%，收90.41美元，換算台股價格為539.1元。

聯電ADR跌0.96%，收8.29美元，換算台股價格為49.43元。

日月光ADR跌1.81%，收6.50美元，換算台股價格為96.9元。

中華電信ADR跌0.19%，收42.02美元，換算台股價格為125.28元。