疫情回穩，香港邊境管制本月初開始鬆綁，為航空業帶來曙光。港媒報導，因應航班需求上升速度較預期快，加上最新評估全球航空業有機會在明年下半年明顯復甦，國泰航空開始作出超前部署，繼去年重新招聘機師後，預計下月再展開大型招聘工作，恢復招聘空服員及地勤人員，初步估計所需徵才人數最少達3千人。

星島日報引述消息稱，國泰還在統計所需人力，連同工程人員，未來實際招聘人數還可能達到6至7千人，當中一半為空服員，包括會考慮重聘昔日員工。

港府自本月初開始放寬入境及航班熔斷機制，隨下半年的航班數目將會顯著增多，令國泰開始意識到人力不足的問題，加上最新評估全球航空業有機會明年下半年明顯復甦，甚至可以恢復疫情前水平，故提前作出人手部署。消息人士坦言，香港航空業生意仍然很差，但預期始終會有一天復甦，因此到某一點就要從新開始徵人，雖目前較想像中早，外界也可能會覺得奇怪，但長遠看也不能理會太多。

由於培訓新晉機師最少需一年以上，國泰去年已從新開始招聘，當中包括前國泰機師或從其他航空公司聘請的機師，並於今年初重新展開見習培訓機師計畫，注入新血。國泰正部署今年中展開更為大型的招聘工作，主要招募空中服務員和地勤人員，招聘人數最少達到3千人；由於所需人數頗多，據知國泰暫時仍未定出具體的招聘方式，「以往進行招聘，什麼方式也試過，但受到疫情，不知能否舉行大型招聘會，我們也想知外界的反應」。

國泰還在統計所需人手，連同工程人員，未來實際招聘人手數目還可能達6千至7千人，當中一半為空服員。消息人士解釋，空服員也最少需兩個月培訓，但每次只能開班培訓數十人，因此經評估後，今年中便開始要重新招聘。

至於是否重聘過去曾在國泰工作的空服員或地勤，消息人士表示「絕對歡迎」，坦言當中部分早年「被逼」離開，並非本身工作有問題，只是公司當時不需要太多人力，故歡迎他們再次加入，但重新招聘時需「一視同仁」，他們未必可以享有昔日待遇，但由於他們擁有經驗，亦可晉升較快。

至於在航空業復甦前提前增聘人力是否加重財政負擔，消息人士坦言，若能夠計算準確，每月聘請數百人，一整年也可聘請數千人，可剛好配合業界的復甦步伐。另一做法是，聘請較預計所需略多的人力，以空服員為例，每人飛行時數就會減少一些，直到業務全面復甦時，再慢慢增加他們的飛行時數。