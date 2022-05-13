國泰證券發布5月投資氣象觀測站，全球資本市場仍受到升息、俄烏戰爭及疫情等三大因素影響，皆持續造成各國市場波動劇烈。國泰證券觀察2022年5月全球主要股市及商品，在上述全球經濟變動的情況下，因升息進而提振美元走強，故對美元抱持「正向」看法，而首當其衝的美國市場，因其影響因素較為複雜，則持較「中立」的看法；反之，在面對升息環境仍維持超寬鬆貨幣政策的日本、因Omicron疫情以致於仍採取嚴格防疫政策的大陸，以及位於俄烏戰爭熱區的歐洲等，皆以「保守」看法看待。

國泰證券指出，Fed接下來將以縮表計畫為主要走向，甫宣布5月基準利率上調2碼，創22年來最大升幅，同時，美元指數4月也大幅強升5％，創7年來單月最大漲幅，美元也將持續走強至下半年。而以利率來說，根據市場預估，聯邦基金利率(即短期市場利率水準)將在5-7月會議上各升息2碼，央行向各民營單位貸款時的「政策利率」將更快地升至中性水準，全球金融市場則會持續壟罩在政策大幅緊縮的擔憂之中。其中，全球股市主要觀察對象的美國，身處市場預期連續升息環境，加上3月消費者物價指數(CPI)年增率升至8.5％物價呈現全面性上漲，連動使美股也受到大幅的影響。

國泰證券觀察，美股持續受到Fed快速升息的影響，面對利率回升，「價值股」相對較有利，如傳統產業等，而美國市場正值大幅波動之際，建議投資人可關注「低波動」產業，如基礎建設、必需消費類股等；另一方面，國泰證券也提醒投資人，利率升高之際，高估值的「成長型」類股股價將面臨市場較大壓力，如科技等類股等，應多加留意適時規避損失。

在面臨股市大幅波動時，不妨可透過國內證券商複委託「定期定股」投資服務來布局海外市場，可關注追蹤上述提及低波動產業之美股ETF，如SPDR必需性消費類股ETF(XLP)、Global X美國基礎建設發展ETF(PAVE)及VanEck晨星寬護城河ETF(MOAT)等，在股市動盪時不失為較穩健的投資布局。