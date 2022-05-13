和碩（4938）首季EPS創2年來新低，但外資出具最新報告，對於和碩首季業績下滑似乎已有心理預期，雖然首季EPS僅有0.62元，且第二季展望保守，但外資給目標價和評等相當「平和」，目標價在64~70元之間，評等則為「持有」或「中立」。

首季財報受到傳統淡季以及疫情影響，三大產品線營收均較上季下滑，且業外認列立訊評價損失影響，單季稅後盈餘降至16.67億元，季減78.79%、年減64.33%，EPS為0.62元，創近兩年低點。此外，經營階層全面下修第2季展望，由原先預估筆電、非個人電腦（NPC）出貨季成長，全面轉為相較首季衰退，和碩NPC業務主要貢獻來自iPhone代工業務，意味iPhone SE 3受華東封城影響產能受挫。

和碩展望第二季，筆電出貨將季減5%到10%（原季增25-30%），桌機主板則下滑30到35%，非個人電腦（NPC）部分也會季減下滑（原預估季增）。和碩指出，展望下修主要是受到大陸華東封城影響供應鏈。

和碩兩大生產基地昆山世碩及上海昌碩，據了解，昆山廠已復工，但上海廠仍尚未復工，為了因應此狀況，和碩進行彈性調配生產，目前昆山廠已支應部分上海廠生產。法人預估，和碩第二季營收季減15%，年增1%，全年營收仍可有7%的年增。

和碩持有景碩(3189)股權約39%，而景碩首季的毛利率表現優於預期，此一趨勢可望延到2024年，景碩對和碩獲利的影響數約在7%。景碩今年首季營收首破百億元大關，來到100.14億元，較去年第四季99.54億元呈季增0.6％，續創單季歷史新高，首季合併毛利率35.17％，也較去年第四季的33.57％續揚1.6個百分點，創下2009年首季以來的新高，單季EPS 3.39元。