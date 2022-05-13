人民幣持續疲弱，在岸價（CNY）13日早段跌破6.8，離岸價（CNH）更跌破6.83，均續創逾一年半低。
香港信報報導，人民幣在岸價13日低見6.8054，較12日下午4時30分收報6.79，跌148個基點或0.22％，較晚上11時30分最後成交價6.7872，走弱176個基點。離岸價（CNH）低見6.838，最新報6.8325。
人民幣兌美元中間價13日報6.7898，較12日報6.7292，下調606個基點或0.9％，創近20個月低。
中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，13日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在2.1％。這是4月初以來逆回購規模連續第22日定在百億元，單日繼續對沖到期量，本周公開市場則為淨投放300億元。
路透統計，公開市場本周僅有200億元逆回購到期，12日及13日各半。按慣例，16日人行還將進行5月中期借貸便利（MLF）的續做，5月MLF到期是在17日，規模為1,000億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。