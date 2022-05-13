人民幣持續疲弱，在岸價（CNY）13日早段跌破6.8，離岸價（CNH）更跌破6.83，均續創逾一年半低。

香港信報報導，人民幣在岸價13日低見6.8054，較12日下午4時30分收報6.79，跌148個基點或0.22％，較晚上11時30分最後成交價6.7872，走弱176個基點。離岸價（CNH）低見6.838，最新報6.8325。

人民幣兌美元中間價13日報6.7898，較12日報6.7292，下調606個基點或0.9％，創近20個月低。

中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，13日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在2.1％。這是4月初以來逆回購規模連續第22日定在百億元，單日繼續對沖到期量，本周公開市場則為淨投放300億元。

路透統計，公開市場本周僅有200億元逆回購到期，12日及13日各半。按慣例，16日人行還將進行5月中期借貸便利（MLF）的續做，5月MLF到期是在17日，規模為1,000億元。