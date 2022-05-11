人民幣兌美元在岸價（CNY）11日收貶47個基本點，續創逾一年半新低，盤中低見6.7348元。人民幣兌美元在岸價11日收報6.7274元，較10日下午4時30分收報6.7227元，貶值47個基本點，較10日深夜11時30分最後成交價6.7343元，升值69個基本點。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）11日一度貶破6.76元，低見6.7618元。截至11日下午4時38分，離岸價報6.7483元，在岸價報6.7303元。

人民幣兌美元中間價11日報6.729元，較上個交易日貶值156個基本點（為連四個交易日貶值），創下2020年10月16日以來近19個月新低，上個交易日報6.7134元。

外匯交易員指出，大陸境內新冠疫情形勢初現曙光，A股做多情緒也重新恢復，大陸的經濟基本面和資本流動都可能好轉，這有利於人民幣匯率穩定。不過，短期內人民幣調整趨勢仍可能延續，要關注美國稍後公布的通膨數據。