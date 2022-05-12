在人民幣兌美元持續保持弱勢下，人民幣離岸價（CNH）12日下午跌破6.8關口至6.8081，日內下跌逾400基點。人民幣在岸價（CNY）午後觸及6.7778，跌逾500基點。

人民幣兌美元中間價12日報6.7292，較11日下調2基點，續創近19個月新低。

另外，中國人民銀行12日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，當日在公開市場開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在2.1％。這是4月初以來，人行逆回購規模連續第21日維持百億元，單日完全對沖到期量。