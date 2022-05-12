周三美股主要指數由升轉跌，終場道瓊指數連續第五個交易日收黑，標普500指數大跌1.65%，距離1月創下的歷史收盤新高已經下跌18%。那斯達克指數和費城半導體指數終場均重挫超過3%。最新公布的通膨數據未能緩解投資人對利率和經濟前景的擔憂，美國10年期指標公債殖利率一度站回3%以上，科技股等成長型股票首當其衝。美國勞工部發布的消費者物價指數（CPI)顯示通膨或許已在4月到頂，但仍可能熱到足以讓聯準會繼續踩剎車給需求降溫。

★主要指數

道瓊指數收跌326.63點或1.02%，為31,834.11點。

標普500指數跌65.87點或1.65%，為3,935.18點。

那斯達克指數跌373.43點或3.18%，為11,364.24點。

費城半導體指數跌88.2點或3.04%，收在2,811.9點。

★消息

道瓊指數連跌第5天，創下2月中旬以來的最長記錄。

標普500指數盤中一度跌至3928.82點，再度刷新52周低點，亦創下今年來新低。目前標普500指數較52周高點下跌逾18%，自2022年初以來跌幅超過17%。

美國勞工部公布，4月消費者物價指數（CPI）年漲8.3%，較3月創下41年新高的8.5%放緩，亦為8個月以來首次下滑，惟仍超出市場預期的年漲8.1%。4月CPI月漲0.3%，遠低於3月的月漲1.2%，創下去年8月以來最小的月漲幅，但仍高於市場預期的月漲0.2%。排除波動劇烈的食品與能源價格後，4月核心CPI月漲0.6%，高於3月的月漲0.3%與市場預期月增0.4%。與去年同期相比，4月核心CPI上漲6.2%，較3月創下的40年高點（年漲6.5%）放緩，但仍超出市場預期的年漲6%。

美國財政部公布，4月財政盈餘達3080億美元，創下歷史新高，反映疫情緩解後經濟強勁復甦。

美國10年期指標公債殖利率一度上漲8.2個基點，站上3.082%，尾段倒跌7.8個基點，報2.922%。

周三紐約期油收漲5.96%，為每桶105.71美元。布蘭特期油漲5.05%，收在每桶107.51美元。國際油價3天來首度收高，美國的通膨似乎已經觸頂，市場預期聯準會的政策立場可能放軟，使經濟陷入衰退的擔憂減輕。

前紐約聯準銀行總裁杜德利（Bill Dudley）表示，聯準會需要升息到5%或更高，才能抑制住通膨。他表示半年前他認為聯準會只需要升息到4%便足以使通膨降溫，但現在看來可能得升息到5%、甚至6%，都不會令人意外。聯準會必須大幅收緊政策以抑制經濟增長並讓失業率回升，才可能成功控制住通膨。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，儘管4月通膨仍然熾熱，但不足以促使聯準會作出單次升息75基點的決定。他表示，聯準會一次升息50基點是合宜的指引，更大幅度的升息並非他所想的基本情境。他重申自己的想法，即今年剩下的每次政策會議都應該升息50基點，直到聯邦基金利率在今年底時升至3.25%～3.5%。布拉德今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有政策投票權

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）重申，他支持聯準會主席鮑爾先前提出在6月和7月會議上各升息50基點的說法，也不排除在未來的會議上一次就升息75基點的可能性。

美國各交易所成交量總計為153.8億股，高於過去20日均量127.5億股。