人民幣兌美元中間價6日報6.6332，較5日報6.5672，下調660個基點，跌幅為1％，創一年半新低。
香港信報報導，美匯指數上升，人民幣兌美元在岸價（CNY）6日早段大跌逾600個基點，跌破6.68，離岸價（CNH）曾跌破6.72，均續創一年半低。
人民幣在岸價早段低見6.6879，較5日下午4時30分收報6.6224，大跌654個基點，跌幅為0.99％，較晚上11時30分最後成交價6.6535，跌343個基點。離岸價早段低見6.7225。
中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，5日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在2.1％，規模連續第16日定在百億元，完全對沖當日到期。
路透統計，本周公開市場共有600億元逆回購到期，其中因假日順延5日合計到期500億元，6日到期100億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。