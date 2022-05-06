人民幣兌美元中間價6日報6.6332，較5日報6.5672，下調660個基點，跌幅為1％，創一年半新低。

香港信報報導，美匯指數上升，人民幣兌美元在岸價（CNY）6日早段大跌逾600個基點，跌破6.68，離岸價（CNH）曾跌破6.72，均續創一年半低。

人民幣在岸價早段低見6.6879，較5日下午4時30分收報6.6224，大跌654個基點，跌幅為0.99％，較晚上11時30分最後成交價6.6535，跌343個基點。離岸價早段低見6.7225。

中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，5日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在2.1％，規模連續第16日定在百億元，完全對沖當日到期。

路透統計，本周公開市場共有600億元逆回購到期，其中因假日順延5日合計到期500億元，6日到期100億元。