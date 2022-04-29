中共中央政治局會議提出，將用好各類貨幣政策工具，消息刺激人民幣在岸價（CNY）29日止跌回漲，收復6.59。

香港信報報導，美匯指數28日晚間創20年新高，人民幣兌美元在岸價（CNY）29日早段一度跌破6.5，低見6.6505、創近一年半新低後，受中共中央政治局會議消息刺激，午後大幅反彈，高見6.5849，收盤漲249個基點，日內波幅656個基點。

人民幣兌美元在岸價收報6.5866，較28日下午4時30分收報6.6115，漲249個基點或0.38％，較晚上11時30分最後成交價6.6255，走強389個基點。

人民幣離岸價（CNH）早段曾跌破6.69，低見6.6939，隨後利好消息刺激回漲，連番漲破多個關口，高見6.6099。截至下午4時33分，離岸價報6.6114，在岸價報6.5870。

人民幣兌美元中間價29日報6.6177，較28日報6.5628，跌549個基點或0.84％，創近一年半低。

交易員指出，早前人民幣大幅下跌，部分交易員擔心政策會出手，而在匯率反彈後，結匯需求也湧現，這也助推人民幣漲勢。