印度央行（RBI）4日突如其來集會，宣布基準利率調高40個基點，以抑制因俄烏戰爭急速飆升的通膨率。央行突襲式升息重創股債市，印度股市挫跌2.3％，創2個月來最慘單日跌幅。

印度央行貨幣政策委員會（MPC）周三的會議非表定的決策會議，宣布將基準附買回利率由4％調升到4.4％。RBI總裁達斯（Shaktikanta Das）在會後指出，央行會維持「寬鬆」立場協助支撐經濟，同時遏阻通膨繼續惡化。

為緩解疫情期間的金融動盪，2020年RBI將基準利率由5.1％砍至4％，來到2010年3月來的最低點。達斯表示，周三的升息宣言，應視為4月宣布漸進式收回寬鬆政策計畫的延續。

經濟學家指出，他們預期印度央行還會有進一步的升息動作。孟買科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra Bank）經濟學家巴德瓦傑（Upasna Bhardwaj）預測，今年底前印度基準利率將升抵5.15％。

煤炭、石油、糧食的進口成本攀高下，印度3月消費者物價指數（CPI）年增率，從2月的6.1％竄升到7％。達斯提到，全球小麥及食用油短缺是推升通膨的禍因之一，他警告印度4月通膨率恐依舊居高不下。

達斯透露，RBI將CPI中期目標範圍，設在4％加減2個百分點區間。

他憂心全球局勢因俄烏戰爭惡化，導致商品市場、貿易及金融聯繫出現「結構性改變」。俄羅斯與烏克蘭這兩大商品出口國交戰，不僅給供應鏈添亂，也加劇全球經濟的通膨壓力。

印度央行周三閃電升息嚇壞印度股債，印度Nifty 50指數收跌2.29％，觸及1個月新低；Sensex 30指數同樣收跌2.29％，是2個月來最大單日跌幅。

印度10年期公債殖利率周三跳升到7.41％，觸抵去年5月來新高。印度盧比曾短暫升至76.18兌1美元，最後收在76.34盧比價位。