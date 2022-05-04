全球投資銀行業者摩根大通4日表示，基於日前韓國央行對利率態度，已趨向升息的鷹派，預估在2022年剩下的時間，應該還會再調高利率4次，來對抗當地大漲的通膨。

3日，韓國央行公布上次會議記錄，利率決策小組中有成員希望繼續升息來抑制通膨上漲。與其它全球主要經濟體相比，韓國的利率短期內算是調升很積極，因為從2021年8月迄今，已升息4次至1.5%。

美系外資的摩根大通認為，從上述的會議記錄來看，韓國央行的前瞻指引，比想像地更加鷹派。因此，預計在接下來的5月底、7月中、8月底還有10月中的4次會議時，每次估都升息1碼，利率因此將上看2.5%。

摩根大通指出，韓國央行愈來愈鷹派，表示通膨影響力可能再次發威，通膨預估值應該也會更高。此會議記錄中，漸進式的用詞已看不到，取而代之的是一些比較屬於先發制人的詞語。

俄烏衝突下，能源以及大宗物資售價居高不下。加上部分疫情趨緩地區需求反彈，讓全球通膨不斷大增，韓國央行一直想把長期寬鬆的貨幣政策回歸正常，也希望拉抬受新冠疫情影響的景氣。

韓國央行目前的壓力，包括當地4月消費者通膨年增4.8%，創13年來最大增幅。同時，聯準會可能快馬加鞭調高利率，全球也會刮起一陣升息風。韓國下次利率政策會議將在26日舉行，也是第1次由新任行長李昌鏞來主持。