澳洲央行周二宣布十多年來的首次升息決定，將其基準現金利率調升25個基點（1碼），至0.35%，升息力道超出市場普遍預期。該央行並暗示即將結束在疫情期間實施的激勵措施，未來將進一步收緊政策。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在會後說明這個自2010年11月以來的首次升息決議時表示，現在是讓這些在疫情期間提振經濟的特別激勵措施退場的正確時機。

洛威在聲明中表示，事實證明澳洲經濟強韌、通膨加速升高且超出預期，以及國內薪資正加速增長。有鑑於此，以及考量利率處於非常低點，現在是時候啟動貨幣環境正常化的進程。

根據預測調查，由於澳洲第一季消費者年通膨率達到5.1%，創下20年新高，分析師大多預期該央行會在5月會議將其基準利率調升15個基點，至0.25%。

洛威坦承澳洲的通膨漲幅超出預期，但強調仍然低於大多數其他的已開發經濟體。他表示，澳洲通膨上揚在很大程度上反映全球因素，不過國內產能吃緊的影響越來越大，且通膨的壓力擴散，企業將成本轉嫁給消費者的意識增強。

雖然近期內物價料將進一步走高，但洛威表示，隨著供應斷鏈的問題得到解決，澳洲的通膨可望回落到央行所設定之介於2%～3%的目標區間內。

該央行總裁並表示，澳洲的國內生產毛額（GDP）前景仍然樂觀，預期2022年將成長4.25%、2023年成長2%，但俄烏戰爭和中國的防疫封控等不確定性可能衝擊全球經濟。