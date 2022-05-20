光寶科(2301)股東會通過董事改選與限制員工權利新股等議案，光寶科董事長宋明峰表示，今年我們已預見產業，無論市場面或供應鏈仍存在許多變數與挑戰，我們也會持續與客戶、供應商緊密合作，加速全球佈局及生產管理彈性調配，在面對全球缺料及原物料價格的不確定時，積極採取共利互惠的解決方案。

光寶科今天舉行股東會，光寶科董事長宋明峰及總經理邱森彬等經營團隊自109年8月上任以來，即推動以市場為導向的成長策略，公司以「光電節能，環境永續」做為發展主軸，聚焦「智慧家庭」、「智慧電動車」、「5G通訊」、「雲端運算」與「智慧電網」等應用領域，以光、電的核心能力，促進未來生活更智能、便利且節能，實現企業與環境能共同永續發展，110年大舉注資研發，增加整體研發經費超過兩成，佔營收比率由前年3.2%提高到110年的3.7%，111年將持續擴大到4.5%，主要投資在光電半導體、雲端電源、5G/AIoT及車用電子的研發；除了硬體設備開發，亦投入多項軟體功能開發，讓光寶不再只是依客戶需求而提供產品設計及製造的服務，更多是依市場未來的需求，透過光寶自主研發，提供市場系統性的解決方案，進而提高產品價值。

光寶科2021年全球合併營收為1648.28億元，年成長5%，由於光寶積極優化產品組合，強化全球智能製造與供應鏈管理之彈性與速度，有效提升營運效率，全年營業毛利為304.98億元，年成長11%，營業毛利率為18.5%，年增1.1個百分點，營業淨利為130.42億元，年成長26%，營業淨利率為7.9%，年增1.4個百分點，稅後盈餘達138.87億元，年成長39%，每股盈餘為6.01元，2021年獲利率和每股淨利均創下歷史新高，獲利成長幅度超越營收，實現優質獲利成長的目標。

邱森彬表示，在成長動能與產品佈局規劃上，我們的目標是打造光寶核心事業以具備二位數年複合成長率的營運實力；光寶光電部門和雲端運算的電源產品110年由於成功增加新產品線、贏得新客戶，市佔率大幅提升，兩大部門營收佔比已達47%，成為光寶未來三年最主要的二個成長引擎，過去幾年所累積開發的新產品和新客戶，今年均逐步進入大量出貨階段，預期個別營收都可達到二位數的年成長。

光寶車用電子與5G產品過去二年已陸續完成與客戶合作的認證，隨著市場逐漸成熟，今年將開始展現成長動能；其中，車用電子已累積超過40年的深厚基礎，提供LED車燈模組、自駕車抬頭顯示器與車內外環景系統所需之攝影模組，擁有國際車用規範的生產流程與管理制度，如IATF 16949、ISO 26262、ASPICE等，合作客戶均為全球Tier 1車廠。

在電動車相關產品方面，光寶基於成熟的電源轉換技術，推出自主研發的電動車充電樁系列產品，已成功攻入歐美前三大充電服務業者(EVSP)與新創車廠；身為全球出貨量第一的光耦供應商，光寶成為第一家獲得AEC-Q102車規認證的光耦供應商，滿足電動車中電池與電源管理需求。

在5G部分，光寶加入開放式無線接取網路(O-RAN)聯盟，於110年針對企業專網推出支援O-RAN標準之5G小型基站產品與解決方案，進軍全球電信市場。

光寶科股東會也完成董監事改選，新任董事包括：宋明峰、宋恭源、大松投資公司代表人盧克修及邱森彬；獨立董事薛明玲、張孝威、楊麒令、盧明光。