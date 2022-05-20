應用材料（Applied Materials ）上季業績和本季財測意外疲弱，顯示因中國硬封城而加劇的供應鏈瓶頸，正在阻礙其滿足晶片製造設備需求的能力。

周四應材盤後股價跌1.7%，今年以來跌幅達30%。

晶片製造設備面臨半導體和零組件短缺，使已經供不應求的整體晶片供應鏈持續受到壓力。

執行長Gary Dickerson在財報發布後的法說會上表示，我們預期滿足需求的能力在短期內仍將因供應鏈挑戰而受到限制，但可望從我們的第四季開始逐步改善。

Dickerson並表示，客戶給應材的能見度比以往更長遠、更詳細，因此看好2023年景氣將比今年更強勁。

應材公布第二財季（截至5月1日）營收年增12%，為62.5億美元，不及華爾街預期的63.5億美元。經調整後每股盈餘年增13%，為1.85美元，亦低於華爾街預期的1.90美元。

其中，半導體系統事業營收年增12.2%，為44.58億美元。顯示面板部門營收年增1.6%，為3.85億美元。

應材預估本季營收為62.5億美元加減4億美元，遠落後分析師預測均值67.3億美元。該公司預期調整後每股盈餘介於1.59～1.95美元，落後市場預期的每股盈餘2.04美元。

財務長Brice Hill表示，消費者對智慧手機、個人電腦和電視等產品的需求疲軟，因此顯示器製造設備需求已經轉弱，我們正在調整營收前景。