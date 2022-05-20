有了荷福德與史馬特傷癒歸隊，「綠衫軍」塞爾提克隨即變回那支淘汰上季總冠軍公鹿的強隊！靠著塔圖轟下27分，史馬特也拿24分、12助攻與9籃板的準大三元數據，攜手幫助塞爾提克20日以127比102痛宰地主熱火，也把東區冠軍賽戰局扳成1平，接著G3於22日前往波士頓進行。

迎回荷福德、史馬特兩大主力的塞爾提克，開賽雖曾落後10分，卻靠首節投進8顆三分球的強大外線火力超前，甚至來到次節，一度以68比39大幅領先，打完上半場，塞爾提克70比45領先熱火，塔圖半場20分，傑倫布朗也拿15分。

塞爾提克下半場開始似乎忘了前役第3節慘遭熱火逆襲教訓，竟讓吉米巴特勒第3節獨拿16分，轉眼追到只差17分，幸好接下來塞爾提克靠著史馬特、塔圖各1顆三分球帶領，打出12比2猛攻，打完前3節，塞爾提克仍以96比71領先。

來到末節，塞爾提克一開始就拉出7比0，轉眼擴大領先到30分以上，也讓熱火乾脆不讓吉米巴特勒、阿德巴約等主力末節上場，很快就讓這場東區冠軍賽進入垃圾時間，塞爾提克直到比賽還剩5分46秒才把史馬特換下，畢竟勝負已定。

除了塔圖、史馬特兩大主力有效發揮，傑倫布朗也有24分進帳，葛蘭特威廉斯替補拿下19分，荷福德與普利查德各有10分；熱火以吉米巴特勒29分最高，文森14分，希洛11分，不過先發大前鋒塔克上半場就因左膝受傷退場，讓熱火人力更加短缺。