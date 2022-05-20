今天東區冠軍賽將進行第二場較量，上一戰輸球的塞爾提克傳來捷報，防守大將史馬特(Marcus Smart)在訓練中狀況良好確定復出，此外觸發健康安全協議的禁區老將荷福德(Al Horford)意外解除協議，在賽前獲得出賽許可，綠軍先發將全員到齊，如此陣容足以威脅熱火大軍，比較可惜的是懷特(Derrick White)因小孩出生得缺席此戰。

首戰前綠軍就迎來壞消息，例行賽最佳防守球員史馬特因腳踝扭傷無法出賽，老將荷福德觸發健康安全協議，兩位先發大將只能作壁上觀，而且荷福德預計將缺陣更長的時間，沒想到今天狀況卻大逆轉，除了史馬特在練球中表現良好能順利回歸，荷福德更積極受檢測尋求復出，沒想到此戰就獲得出賽許可。

這麼一來史馬特、荷福德將與塔圖(Jayson Tatum)、傑倫布朗(Jaylen Brown)組成實力堅強的先發陣容，強大換防體系宣告回歸，熱火的吉米巴特勒(Jimmy Butler)恐怕沒辦法像首戰那麼輕鬆。季後賽史馬特能貢獻15分3.7籃板6.2助攻1.1抄截，荷福德場均13分9.4籃板3.4助攻1.1抄截1.4火鍋，兩人對球隊實在太重要。

Celtics’ Derrick White out for Game 2 vs. Heat for birth of child. https://t.co/FHOxC1IM6I — Ira Winderman (@IraHeatBeat) May 19, 2022

綠軍總教練烏杜卡(Ime Udoka)對荷福德復出感到高興說：「此前荷福德曾被認為難以出戰G2，結果綠軍沒有放棄，始終在對他進行檢測，並在賽前獲得了參賽許可。」由此可見球隊有多需要荷福德回歸。可惜替補後衛懷特此戰無法上場，他要趕回家迎接自己第一個孩子的出生，他季後賽出戰12場能貢獻6.7分3.7籃板2.5助攻。