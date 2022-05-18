今天東區冠軍賽開戰，但賽前塞爾提克卻傳來大壞消息，陣中主力防守悍將史馬特(Marcus Smart)、禁區老將荷福德(Al Horford)不會在首戰上場，史馬特因為腳踝扭傷，荷福德則是觸發健康安全協議，兩大主力首戰就無法出賽，帶給綠軍重大打擊。

#NEBHInjuryReport update:



Al Horford (Health & Safety Protocols) - OUT

Marcus Smart (right mid-foot sprain) - OUT — Boston Celtics (@celtics) May 17, 2022

綠軍在官方推特宣布了這項消息，史馬特右腳踝扭傷、荷福德觸發健康安全協議，雙雙無法在東區冠軍賽首戰上陣，而兩人對於球隊重要性不可言喻，史馬特本季獲選聯盟最佳防守球員，無論例行賽、季後賽都是頭號大鎖。

季後賽史馬特打了10場比賽都是先發，場均貢獻15分3.7籃板6.2助攻1.1抄截，而荷福德何時能復出的變數較大，觸發健康安全協議可能缺席更多場比賽，季後賽他打了11場也都是先發，場均13分9.4籃板3.4助攻1.1抄截1.4火鍋，36歲的他本季多次發揮關鍵作用，少了他綠軍禁區會有危險。

熱火這邊洛瑞(Kyle Lowry)暫時不會上場，但對球隊來說在少了他情況下影響看來不大，隊上仍有吉米巴特勒(Jimmy Butler)、塔克(PJ Tucker)等防守悍將，要知道他們本季例行賽場均失分排聯盟龍頭，防守實力驚人，此戰綠軍想贏球，塔圖(Jayson Tatum)、傑倫布朗(Jaylen Brown)一定得跳出來。