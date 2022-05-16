身為一支全新球隊，季前的台中太陽並不被外界看好，直到賽季開打之後，大家才逐漸看見太陽的耀眼，總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）相當強調「Be Aggressive(具侵略性)」的態度，希望球員在場上要保持侵略性，目前例行賽拿下19勝的成績，證明台中太陽持續走在正確的道路上，並朝隊史第一座總冠軍大步邁進！

即使確定以例行賽第2名晉級季後賽，台中太陽仍將自己視為挑戰者，將每一場季後賽都視為本季最後一戰，除了希望延續例行賽「耀你好看」的團隊球風，更要帶著「背城一戰」的精神去迎接季後賽的任何大風大浪，為台中這座城市而戰，誓言帶回總冠軍的榮耀。

台中太陽季後賽主視覺，在色調上採用球隊識別的紅色與黃色做出漸層，如同火焰的溫度升高一般，顏色由紅逐漸轉黃，代表賽事強度隨著季後賽的到來而提升，展現出最熱血的戰鬥感。

台中太陽季後賽標語採用「背城一戰」與英文口號「Be Aggressive」，在字體設計上，皆使用力道強烈的乾式筆刷配合書法字，呈現出蓄勢待發的戰鬥感與必勝的決心，另外在「一」字中融合季後賽 PLAYOFFS 英文字樣，除了與標語呼應之外，也象徵著我們奪下聯盟元年第「一」座總冠軍的決心！