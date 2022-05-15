疫情加速宅經濟成長，經濟部資料顯示，零售業網路銷售在去年創下統計發布以來新高，年增24.5％。食品品牌雀巢加速佈局電商，結盟發展強勁的蝦皮購物，宣布正式進駐蝦皮商城，開設「雀巢官方旗艦店」、以及由雀巢及星巴克共同打造的「星巴克家享咖啡」兩大官方商城。即日起至18日祭出優惠活動。

歡慶雀巢、蝦皮商城雙強聯手，「雀巢官方旗艦店」祭出熱銷商品與新品誠意優惠，即起至18日開幕慶期間獻上「指定時段再搶商城5折券」、「限定最狂銅板價」、「限量滿額折價券」、「消費滿額再享宅配免運」等多重優惠，涵蓋雀巢旗下雀巢咖啡、美祿、克寧、雀巢早餐脆片等品牌熱門商品，讓消費者們可以用最優惠的價格享受雀巢的獨家風味。此外，限定日期還有熱銷商品銅板價限時搶購，眾多商品不到百元就能下單帶回家；另外，18日下單再送雀巢金牌冰萃濾袋咖啡，數量有限。

不只雀巢咖啡，由雀巢及星巴克共同打造的「星巴克家享咖啡官方商城」，也祭出蝦皮購物獨家好康優惠，瞄準即將到來的夏日咖啡商機。根據蝦皮購物觀察，站上咖啡相關商品銷售量年年成長，今年初較去年同期買氣成長近6成，顯見用戶對於咖啡的需求與日俱增；時屆夏季買氣更旺，5至9月平均需求量相較他月平均增幅將近4成。至18日開幕慶期間，「星巴克家享咖啡官方商城」推整點加碼瘋搶限量商城5折券，且下單滿額再送星巴克限量筆記本。