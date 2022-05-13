高雄全家海神職業籃球隊成軍元年取得t1聯盟例行賽第一，季後賽首戰將於25日晚上7點於鳳山體育館登場，三戰兩勝制爭奪最終總冠軍賽資格，季後賽主場門票也正式於13日中午12點全面開賣，邀請神隊友們進場掀巨浪，見證高雄全家海神隊的榮耀航程。

高雄全家海神隊季後賽主場首戰於25 日晚上7點假主場鳳山體育館交手挑戰賽勝隊，季後賽主場門票13日中午12點起於全家便利商店 FamiPort 事務機、 FamiTicket 購票網全面開賣，玉山銀行信用卡卡友購票另享有 9 折優惠。

除此之外，海神隊首度推出兩款商品套票，讓神隊友一次海派擁有！ 「我愛海神」2680元套票含客製化背後短TEE及十全1S區座位票券，「我愛高雄」1500元套票含新商品短 TEE及二聖2F藍2區票券，兩款皆含聯名口罩、季後賽一卡通、加油棒、 AQUAS 小方巾及女海神三角手拿板限時獨賣！

為紀念成軍元年季後賽首戰，凡前 5000 名進場的神隊友，入場即可獲得季後賽首戰限定的「從一而終」應援短 TEE乙件及應援摺扇，歡迎神隊友購票入場，與海神隊一起製造大浪，當前進總冠軍賽的最佳第六人！

高雄全家海神隊提前挺進季後賽，團隊上周率先於社群推出「三一應援」濾鏡，從例行賽的三叉戟應援手勢，轉化為前進季後賽的制霸手勢 1 ，邀請神隊友一起為隊史首座總冠軍應援。「季後賽形象影片」本周也在 YouTube 官方頻道熱映，讓神隊友先睹為快，宣示海神隊以「從一而終」、團隊為榮的初心襲捲總冠軍。