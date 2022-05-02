1日傳出5名隊職員確診，且在晚間全隊進行PCR檢測、2日中午結果出爐的桃園雲豹，2日晚上改由聯盟出面發表公告，強調雲豹新增確診人員已經跟CDC回報，卻不肯說出新增幾人確診，只強調本周面臨3連戰(也是本季最後3場例行賽)的雲豹，已經無法達到聯盟最少出賽人數(8人)，所以後續賽程即將進行調整，必須等到5日才會交由聯盟對外公告，看來延賽機會很高，別忘了T1聯盟原訂下周就要進行挑戰賽與季後賽，該如何調整將很傷腦筋。

以下是T1聯盟今晚9點50分緊急發出的公告，「台灣運彩xT1聯盟桃園雲豹球團今日（2日）所有隊職員已經完成PCR檢測，目前確診人員均已回報CDC，並根據CDC相關防疫規範進行後續處置，相關密切接觸者也已進行匡列與自主健康管理，導致雲豹本周無法達到聯盟最少出賽人數，故後續賽程將進行調整，相關的賽事調整事宜與聯盟後續配套防疫措施，將於周四對外公告。」