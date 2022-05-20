維田(6570)發行之3年期無擔保可轉換公司債(可轉債)「維田一」(債券代號65701)，由中信證券(中國信託綜合證券)主辦，採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為100元，投標期間為今(2022年)年5月19日至23日共三個營業日，預計今年5月25日開標、6月6日於櫃檯買賣中心掛牌。

維田一共發行1500張面額新台幣10萬元之債券，發行總面額為新台幣1.5億元，扣除依法承銷團保留自行認購225張，餘1275張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為40.8元，每人最高得標張數合計不超過127張。

維田2004年成立，致力研發製造工業用電腦，產品包含人機介面電腦、專業特殊應用電腦系統、嵌入式電腦系統、嵌入式主機板、工業級防爆防水液晶顯示器等，產品主要應用於工業自動化、食品工業、化工業、石化業、鐵道運輸、電廠自動化、船舶等領域，2015年獲佳世達(2352)投資後，雙方陸續整合採購、生產製造及銷售，近年持續攜手合作，爭取工業物聯網相關商機。

受新冠病毒(COVID-19)疫情影響，2020年需求大幅縮減，去(2021年)年因歐美地區商業活動恢復，帶動工業用電腦需求成長，維田去年全年度營收達新台幣8.7億元、稅後淨利達1.7億元，年增率(YoY)分別為43.8%及214.3%；今年受惠能源業、航運業、綠能業景氣上揚，產品需求持續增溫，維田今年第一季營業收入及稅後淨利分別達近2.3億元及2400萬元，年增分為45.54%及58.72%，後續預期耕耘多年之智慧醫療及機器視覺產品業績將發酵，今年營運成長可期。