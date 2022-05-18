設備廠萬潤(6187)2022年首季營運淡季續強，第二季在中國大陸封控及被動元件需求不明逆風下續拚向上，公司持續看好半導體設備需求後市。法人看好萬潤今年半導體設備營收有望倍增，填補被動元件需求不明缺口，今年營運有望優於去年、再創新高。

萬潤2022年首季合併營收6.29億元，季增達42.04％、年增9.66％，稅後淨利1.49億元，季增達1.28倍、年增達11.72％，每股盈餘1.83元，亦雙創同期新高、歷史第四高。其中，毛利率雖雙降至46.45％，但營益率22.83％，優於去年第四季、低於去年同期。

觀察萬潤首季產品營收狀況，半導體封測設備約75％、被動元件設備約18％，LED設備及其他7％。進一步觀察半導體封測設備應用，先進封裝約40％、系統級封裝（SiP）約5％，其餘為封測廠（OSAT）。

萬潤表示，首季毛利率「雙降」主因原物料成本上升5％，且採購新製程設備試產增加物料及人力成本，預期下半年可恢復正常水準。營益率遜於去年第四季，主因員工擴編使人事費用增加。

由於貢獻營收5～10％的昆山廠因封城影響生產，萬潤2022年4月自結合併營收2.48億元，月減7.07％、年減1.02％，仍創同期次高。累計前4月合併營收8.77億元、年增6.41％，續創同期新高。公司表示，5、6月營收可能略受影響，但目前半導體設備需求仍強勁。

萬潤近年切入晶圓代工大廠先進封裝及封裝大廠SiP供應鏈，前者竹南新廠預計第三季進入量產，後者今年亦持續擴產、增加對扇出型封裝（Fan out）投資，均有助萬潤爭取相關需求商機、帶動相關設備出貨增溫，公司對半導體產品發展後市樂觀看待。

不過，被動元件部分則受長短料因素影響，去年客戶訂單出現遞延，目前需求相對不明朗，需觀察相關客戶發展車用產品成果。萬潤認為，若車用晶片短缺有所紓解，下半年被動元件市場景氣有望轉佳，有望帶動相關設備出貨動能回升。

而萬潤董事會去年決議擬在北部購買不動產，但目前因土地廠房價格高昂，公司現階段先採用承租廠房方式來因應客戶需求，月租金約20萬元，預計第三季啟用。同時，仍持續尋找適合的建廠地點，目前主要於竹科地區。

法人認為，就目前訂單狀況，萬潤5、6月營收有機會維持與4月相當水準，帶動第二季業績向上，各產品營收比重估與首季相近。由於半導體產品需求後市看佳，今年營運續拚成長創高，惟須留意客戶驗收進度、缺料影響訂單需求、疫情等不確定因素影響。