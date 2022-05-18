維田(6570)受邀法說會，目前醫療研發布局，有案子在談合作，未來兩三年可望逐步成長，醫療、軌道、自動化各有產線，推升營收。公司接單狀況樂觀，今年訂單能見度高，營收可望有雙位數成長，毛利保持35%以上，但缺料、疫情相關影響，出貨上會有調整，也滿足客戶需求。漲價方面，預估今年度價格會在一成以內做調整。

2021產品銷售區域分析，洲別，歐洲占48%、美洲占34%、亞洲占17%、其他占1%；若以國家，美國占34%、其他占34%、德國14%、大陸8%、台灣跟義大利各占5%。

2021產品銷售占比分析，產品線占比，工業電腦及人機介面占64%、工業主機占14%、工業顯示器占13%、其他占9%；專案與標準品來看，標準品占62%、ODM占29%、MB/PB占3.21%、NRE占1.44%、LCD占0.55%、其他占3.80%。

維田應用別，主要工業自動化占近9成、交通占近1成、醫療比重仍不高。目前醫療研發布局，有案子在談合作，未來兩三年可望逐步成長，醫療、軌道、自動化各有產線，推升營收。交通分為工程車、軌道交通應用、船舶交通，船舶領域今年也會有產品發表。

維田表示，接單狀況樂觀，今年訂單能見度高，營收可望有雙位數成長，但缺料、疫情相關影響，出貨上會有調整，也滿足客戶需求。缺料方面，IC類、Power IC、MCU等仍短缺，即使拿到也相對價貴，公司採用彈性作法，在成本考量下，也讓客戶盡快拿到產品。而大陸疫情下，深圳是主板設計與製造，與當地重疊性不高，轉單不多。

維田充實營運資金，後續有現金增資計畫，今年資本支出，研發設備上，有項測試項目超過一千萬元支出。

材料價格上漲推升成本續揚，導致毛利率下滑，第一季匯兌損益約300萬元左右，匯率影響比較大，五月開始的波動率預估會比較大。營收方面，今年還是會有雙位數成長，毛利保持35%以上，但仍有缺料因素，公司漲價也會持續因應相關狀況，每月每季都會關注數據上的變動，預估今年度價格會在一成以內做調整。而根據過往幾年，上半年下半年會有淡旺季營收差異之分，約4:6左右，公司今年預估也是雷同。

維田過去十幾年工業自動化領域，產品專注HMI，而研華是工控的龍頭，產品線比較廣，維田則做的比較深入，較專精靈活，且彈性好、支援集中。維田也計畫智慧工廠、智慧交通、智慧醫療做好產品布局，未來期望有不錯的成績。而維田略缺乏採購上的優勢，但佳世達(2352)平台也給予不錯協助。

俄烏戰爭影響，維田表示，對俄羅斯客戶停止出貨，但比重小、影響微小。海運狀況是否影響出貨？公司也說明，最劇是去年第三、四季，今年狀況仍存在，但安排出貨情況已比去年影響小很多。

友通(2397)入股效應，維田進一步深化討論，除了板卡越來越密切，支援高階板卡系統上，可以跟著市場、客戶的潮流。