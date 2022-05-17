日勝生(2547)下午舉行法說會，2022年第3季將推出三芝銀光計畫「日初不老莊園」西側基地及僑安新村危老重建案。至於總銷數字，日勝生低調不願回應，僅說原先市場推估三芝案總銷約35~40億元，現在因應價格的調漲，總銷數字會再往上，僑安新村市場之前推估總銷約150億元，現在還沒正式定案，沒有確切的數字。

日勝生首度跨足銀髮市場的首發案三芝銀光計畫「日初不老莊園」市場反應不錯，目前東側基地已經快完銷，目標在2024年Q1取得使照，2022年第3季將會推出西側基地開始銷售，目標將在2025年Q4取得建照。日初不老莊園全區(東區+西區)共規劃168個出租型銀髮宅，713個出售型樂齡住宅。

對於工料雙漲是否帶來衝擊？日勝生則指出，若以三芝這個案子來看，當初正式推出時開會為26萬/坪，現在開會已到30萬/坪，市場需求仍熱列，影響到的是有缺工或是進口的建材延後進來，但對利潤率相對來說，房價反而可做調整，此案售價比當地平均價格來說要多，工料雙漲影響是小的。

有關台中捷運綠線聯開案，崇德、櫻花站都將在2023上半年開工，下半年南屯站也會開工，至於何時要銷售，還在規劃當中。另外，2024年時，高雄火車站站東舊宿舍案，將在第4季銷售並動工，而台北館前路案也將在第4季開始銷售。

在水資源方面，日勝生旗下日鼎水務公司的「桃園污水下水道BOT」，目前用戶接管戶數達到10萬戶，每日可處理污水量10萬噸；後續第三期，將規劃納入八德、內壢、擴大桃園延平地區、龜山的用戶接管作業，預計2026年底完成，接管戶數達到19.1萬戶。全案目標在2047年，大桃園地區用戶接管數達25.1萬戶。