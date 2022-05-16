受到美股大跌影響，全球市場情緒連兩周處於極端恐懼，據統計，上周四恐懼貪婪指數(Fear&Greed Index)一度下跌至6，創下2020年疫情後新低，恐懼與貪婪指數是根據7種不同市場指標綜合加權計算，指數範圍介於0至100之間，數字愈小，代表市場愈恐懼，反之則代表市場愈貪婪。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，市場對聯準會採取激進升息及美國經濟衰退擔憂下，使過去一段時間美股指數大幅走低，VIX指數連續多日站上30，市場恐慌情緒蔓延，上周股市及債市資產皆難逃資金流出命運，雖然目前仍無法確定是否已達低點，但一般而言，權值股大跌是落底必要訊號，故此時靜待築底型態出現。

葉家榮指出，美國4月CPI年增率由8.5%降至8.3%，為8個月以來首次回落，主要是因為能源與二手車價格下跌，而核心CPI年增率由6.5%降至6.2%，則因供應鏈瓶頸緩解使商品價格下滑，不過以上兩項數據仍雙雙高於市場預期。美國總統拜登將通膨問題視為首要任務，並正在評估是否降低美國對外國進口商品的關稅以抑制通膨，另一方面，聯準會為了抑制通膨，主席鮑爾上周的參院提名確認結束後，重申在接下來幾次會議可能將繼續以2碼的幅度升息。