台股今年經過大幅修正，目前本益比已回落至12倍以下，落在近五年本益比區間下緣。元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，台股資金面仍處失血、技術面進入低檔鈍化，尚未見到扭轉跡象，但基本面仍溫和成長態勢下，並不用過於悲觀，建議以中長期眼光布局高競爭力、高股息個股和主動選股基金渡過築底期行情。

永豐投顧分析，台股融資餘額來到2441億元，為去年10/18日以來新低水準，只是在盤勢跌跌不休下，大盤融資維持率來到 149.46％，下周個股仍有斷頭危機。以基本面來看，台股前四月營收仍成長10.4％，基本面仍佳，只是受美股拖累，預期在美股CPI沒有顯著下降跡象前，台股反轉不易。

元大投信認為，雖然市場烏雲密布，但可以開始留意好轉跡象。美國4月最新CPI結果年增率8.3%，雖然高於市場預期並續創40年新高數字，但較3月數字略為滑落，由於市場目前如驚弓之鳥，因此持續震盪，還需要持續觀察一兩個月，確定通膨沒有持續惡化，市場情緒才有可能緩和，進而讓股市恢復活絡。

永豐投顧分析，台股可能進入較長築底階段，底部型態應成一段時間平台整理並且配合量縮，代表空方賣壓竭盡，多方心死，如此未來碰到事件好轉契機，回升力道才會大。預估近期指數於15,500～16,200進行築底。

投資人此時操作建議酌量買進高競爭力、高股息績優股，或主動型績優基金並控制持股水位。以元大台灣高股息優質龍頭基金而言，投資人可透過「元大基金先生APP」定期定額申購，目前正逢終身0手續費優惠中。