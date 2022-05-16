華紙(1905)今（16）日召開線上法說，發言人陳瑞和表示，雖然市場不確定性因素及生產成本增加因素仍在，但2022年第二季國際漿價預期持續上漲，且兩岸疫情未對市場需求及調價規畫造成太大影響，華紙紙品價格將陸續調漲以反應成本，有助營運改善。

華紙2022年4月自結合併營收19.07億元，較3月22.15億元減少13.91％、較去年同期19.37億元小減1.57％。累計前4月合併營收74.34億元，較去年同期74.14億元微增0.26％，仍創同期次高。

陳瑞和指出，第二季國際漿價較首季顯著上漲，目前短纖每噸約850美元、長纖每噸約1050美元，已高於去年高點。但木片等原物料價格續揚，煤炭等能源及海運費用亦處高檔，目前此趨勢至下半年狀況未見明顯改變。

陳瑞和指出，煤炭去年平均售價約70～80美元、今年首季已達200美元，一年翻漲3倍，使華紙相關成本跳增2倍多，主要影響華紙的特殊紙生產成本。由於目前煤炭價格位處高檔，預期不會再大漲，但在俄烏戰爭問題未完全解決前恐居高不下。

陳瑞和指出，華紙廠內維持2～3個月的庫存，並持續對外採購。雖然不確定性變高，但因市場供給受限，華紙4、5月紙品價格約較首季調漲約10％，6月亦規畫再調漲。整體而言，雖然能源及紙漿成本上漲仍未十足反應，但狀況已比首季要好，有助營運狀況改善。

對於兩岸疫情升溫是否影響市場需求及漲價規畫，陳瑞和表示，中國大陸內需有受疫情影響，但最壞時刻已過、影響接近尾聲。台灣需求亦有影響，但影響程度不大。而上半年有半數特殊紙出口，目前歐美市場需求不錯。整體而言，疫情未對需求及調價有太大影響。

由於全球疫情反覆及俄烏衝突、美中貿易等地緣政治因素，加劇物流運輸嚴峻狀態，增添市場各種成本與供應鏈的不確定性，華紙將秉持穩健經營原則，確保關鍵原物料來源，守護台灣重要民生資源，充分供應文紙與家紙料源所需。

同時，華紙將持續發展綠色纖維材料，聚焦高附加價值紙品，以紙代塑，供應食品、包裝、電子產業等食衣住行產業的多元需求。陳瑞和表示，觀音廠2台機器進行封測中，預計6月完成後正式上線生產非塑產品，預估下半年量產後可貢獻單月營收2～3000萬元。