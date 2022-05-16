華紙(1905)今（16）日召開線上法說，受運輸費用高漲、原物料成本急遽攀升等4因素影響，加上漲價效益尚未完全顯現，使2022年首季營運仍處虧損，稅後虧損0.58億元、每股虧損0.05元，但衰退幅度已較去年第四季減少達65.39％。

華紙2022年首季合併營收56.36億元，季減6.74％、年減4.03％。毛利率8.63％、營益率負2.79％，優於去年第四季4.01％、負5.56％，仍低於去年同期11.54％、2.04％，營業虧損1.46億元，虧損季減達53.18％、但仍較去年同期獲利1.11億元顯著轉虧。

在本業虧損顯著收斂，配合業外收益0.95億元，季增43.82％、年增達17.09倍挹注下，華紙首季歸屬母公司稅後虧損0.58億元，虧損幅度季減達65.39％、仍較去年同期獲利0.94億元顯著轉虧，每股虧損0.05元。

華紙代理發言人林冠均指出，首季營運虧損主要有4因素。首先，國際漿價首季每噸平均價格約630美元、年增1成左右，但木片成本首季平均達200美元、年增達近2成。其次，煤炭價格去年以來一路上升，首季能源成本較去年同期相差近1倍。

再者，華紙去年首季受惠海運需求相對平穩，並掌握原物料庫存較充足優勢，今年則因塞港因素，採購原物料到貨延遲，為維持正常生產，須購買較高價的現貨。最後則是外銷出口運費持續上漲，增加整體生產運輸成本。