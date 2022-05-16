亞太區品牌業務持續成長、癌症用藥產品組合持續強化，美時(1795)首季合併營收31.61億元，季成長12.8%，營業利益6.24億元，季成長近58.7%，營業利益率達到19.7%，相較於2021年平均的18.1%，每股盈餘達1.72元，季增77.5%，為公司成立來第2高的單季獲利。

美時指出，亞太區域營收在首季表現穩定，包括韓國、台灣和泰國在內的主要市場以當地貨幣計算均持續穩健成長，這主要得益於旗下品牌產品，包含韓國Qsymia、台灣Evista和泰國Aclasta等業務持續增長。

首季亦簽訂另外8個產品授權協議，包括獲得Ryaltris在多個主要東南亞市場的獨家經銷權，而此產品也將成為美時旗下第一個呼吸道用藥的品牌產品，以強化在東南亞區域的品牌知名度與市場競爭力。公司亦向Eli Lilly收購取得台灣治療勃起功能障礙品項中收入第2大品牌Cialis，並已在3月下旬上市。該品牌在台灣市場極高的品牌忠誠度，將有助於美時進一步擴大其藥局通路覆蓋範圍並加速其現有OTC產品組合成長。

另一個重要里程碑，即是Aztiq及Innobic收購美時主要股東AEMH 100%股權收購的交易已正式完成交割。隨著此一交易的完成，Aztiq和Innobic正式成為美時主要股東，而如此堅強的策略結盟不僅將有助於美時在東南亞各國的業務拓展，也將創造一個擁有豐富財務資源和商業支持的跨國整合平台，支持美時現行的策略，加速成長動能。

美時於今年2月在歐洲14個國家成功「首波上市」旗下血癌用藥Lenalidomide，使整體外銷癌症用藥業務年增長逾90%。Lenalidomide的潛在市場，包括美國此最大單一市場和幾個主要的歐洲國家，已涵蓋全球94個國家：58個國家取得藥證、加上1個暫定審核許可，26個國家藥證申請審查進行中，另有9個國家在藥證申請文件準備階段。此外，Lenalidomide已成功在39個國家上市。

美時持續透過內部研發、引進授權和品牌收購來發展其產品線。總共提交28份藥證申請，並獲得了21項藥證核准，包括韓國和台灣的生物仿製藥Bevacizumab，以及在菲律賓的兩項癌症用藥Gefitinib和Lenalidomide，以進一步增強其產品組合的整體競爭力。