半導體驗證分析廠宜特(3289)2022年首季營運動能轉強，歸屬母公司稅後淨利跳增至0.81億元，每股盈餘（EPS）1.03元，分創近1年半、近9季高點。在晶圓代工廠材料分析需求暢旺、產能增加及車用晶片驗證需求帶動下，樂觀看待今年營運表現將優於去年。

宜特股價3月初下探45.8元的5個月低點，公司對此買回5千張庫藏股，3月底回升至55.4元，惟4月中執行完畢後再度走跌、10日拉回47.2元，漲勢幾近全數回吐。近日止跌緩步回升，今（16）日開高後在買盤敲進下放量走揚3.72％至50.2元。

宜特2022年首季合併營收8.74億元，季減0.29％、年增達16.77％，改寫歷史次高。毛利率27.54％，優於去年第四季25.92％、低於去年同期27.62％，但營業利益0.84億元，季增達32.33％、年增達37.29％，創近7年半高點，使營益率升至9.69％的近2年高點。

在首季本業獲利顯著躍升，配合業外收益0.12億元，較去年第四季虧損0.16億元顯著轉盈、年增達11.79倍下，宜特首季歸屬母公司稅後淨利0.81億元，季增達1.45倍、年增達50.83％，每股盈餘1.03元，分創近1年半、近9季高點。

宜特表示，首季營收改寫同期新高，主要受惠晶圓代工廠與設備廠、IDM廠在先進製程、先進封裝、第三代半導體等材料分析需求，車用電子可靠度驗證／輔導需求，以及旗下封測廠創量、薄化廠宜錦進入穩定營運，均挹注成長動能，營運表現亮眼。

宜特指出，創量營運自去年第三季底後已達損平點，並於去年第四季開始獲利。宜錦不僅良率已穩定在客戶要求水準之上，產品交期也深獲客戶滿意，獲得海內外客戶長期訂單，營運在今年3月已轉虧為盈。

宜特2022年4月自結合併營收2.84億元，雖較3月3.04億元新高減少6.46％、仍較去年同期2.67億元成長6.58％。累計前4月合併營收13.99億元，較去年同期10.16億元增加14.09％，雙雙續創同期新高。

宜特表示，儘管本季面臨戰爭、疫情、封城、通膨等外在環境因素影響，消費電子產品買氣恐受衝擊、半導體零組件面臨高庫存疑慮，但對受終端銷售量波動影響較小的驗證分析產業影響不大，IC的種類及複雜度等，為推升業績、增加接案的關鍵。

宜特指出，AI、資料中心高校運算（HPC）、車用電子晶片等新興應用需求穩健成長，先進製程及先進封裝需求同步揚升，持續帶動宜特材料分析（MA）、可靠度驗證（RA）需求。特別是晶圓代工大廠釋出重金資本支出，帶動先進製程設備的驗證分析需求。

為因應龐大需求，宜特大幅擴充材料分析產能3～4成，藉以擴充產能，提升服務能量與市場競爭力。在晶圓代工廠材料分析需求暢旺、產能增加及車用晶片轉廠的重新驗證需求帶動下，樂觀看待今年營運成長可期、表現將優於去年。