英業達(2356)今舉行法說會，首季歸屬母公司業主淨利為14.87億元，EPS為0.41元，毛利率為4.4%，營益率為0.9%，ROA為2.6%，ROE為10.6%。首季毛利率和營益率都優於前一季；而ROA及ROE也優於去年同期。首季因新台幣貶值及人民幣升值，匯率收益為6.87億元新台幣。今年資本支出將超過80億元新台幣。英業達期許全年營收仍有2位數年增，但下半年的2大變數通膨和長短料仍有待觀察。

英業達總經理巫永財表示，第二季營收維持季持平，年增可望有2位數年增，5月初受封城因素略有影響，將在5月底、6月初趕上出貨，全年仍可望維持正成長。伺服器訂單滿手，但出貨受長短料影響，遞延約3個月。今年英特爾和AMD都在伺服器產品推新品，但預計要到年底才會推出，所以談滲透率還太早。

英業達今年4月宣布轉增資墨西哥子公司「IEC Technologies，S.de R.L.de C.V.（IMX）」，透過增資美國英業達2000萬美元（約新台幣5.86億元），由美國英業達對IMX增資2000萬美元。此次轉增資目的在於長期股權投資，交易後對美國英業達持股比例100%，美國英業達對IMX持股比例99.99%，兩間公司皆為英業達直接、間接持股100%的子公司。英業達IMX去年10月於墨西哥華雷斯城，展開第3座工廠動土，總占地約25公頃，擴增伺服器與電子產品組裝產線，希望趕在明年下半啟用投產，預計總工程額度最多不超過7590萬美元（約新台幣22.24億元）。