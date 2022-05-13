鴻海(2317)12日公布2022年首季財報、召開法說會揭示營運展望，多家外資出具報告認為，鴻海首季財報大致符合預期，但較佳的營益率、明確的第二季展望及更正向的全年營運看法，獲得5家外資按讚肯定，均維持「買進」、「加碼」評等及既有目標價不變。

鴻海股價4月底下探99.7元的近1年低點，隨後在100～106元區間盤整，今（13）日跟隨大盤開高後量增穩揚，上漲1.96％至104元，早盤維持近1.5％穩健漲勢。不過，三大法人近2日反手賣超達5450張，使本周迄今合計轉為賣超3557張。

鴻海預期第二季營收將與首季及去年同期約略持平，四大產品線能見度略優於3月，其中電腦終端產品全年營收展望自持平調升至成長，全年展望仍維持約略持平不變。由於產品組合及匯率有利，第二季毛利率可望優於首季，上半年及全年毛利率亦可望優於去年同期。

歐系外資認為，鴻海具備堅韌的核心業務展望，iPhone業務穩定，伺服器、元件和PC市占率增加，電動車業務則穩步發展以推動長期成長，且目前股價本益比僅約10倍、估值具吸引力，對今年每股盈餘預期不變，維持「買進」評等、目標價160元不變。

日系外資指出，在快速變化和複雜的供應鏈態勢下，鴻海為少數在宏觀風險和中國大陸封控影響下仍能提供明確第二季展望的公司之一。而鴻海調升今年電腦終端產品營收展望，可能代表在iPad／MacBook取得的訂單比重增加。

電動車業務方面，鴻海取得Lordstown Motors俄亥俄州廠，預計下半年量產Endurance電動皮卡，雙方並將設立合資公司，日系外資認為由於可運用Lordstown的車用電機及電池技術，鴻海可從中受益。維持「買進」評等、目標價152元不變。

另一家日系外資認為鴻海首季營運績效良好，今年營運展望穩健，且公司對今年展望、電動車進展、長期毛利率趨勢充滿信心，預期鴻海今明2年的營業利益可望年增12～19％，且尚未納入電動車業務可能挹注，維持「買進」評等及目標價145元，為首選個股。

美系外資表示，在2022年宏觀市場波動狀況下，鴻海透過首季的強勁獲利、電腦終端運算及伺服器產品市占率的進一步提升，證明公司的營運執行能力，電動車製造則繼續作為長期動能向前發展，目前股價估值仍具吸引力，維持「加碼」評等、目標價145元。

另一家美系外資認為，雖然電動車垂直整合布局尚未對營運帶來挹注，但相關效益並未反映在鴻海股價上。隨著科技股進入低迷期，穩定的毛利率及明確展望及低廉的股價估值，使鴻海在亞洲科技股中仍是良好的防禦性股票，維持「加碼」評等、目標價120元。

至於第二家歐系外資則相對趨守，指出鴻海多元化的商業模式及更好的垂直整合能力，使財報表現與市場共識落差低於和碩，且4月營收衰退幅度遠低於和碩及廣達，顯示多元化生產布局和更好的供應鏈管理帶動市占率提升。

歐系外資將鴻海今明2年每股盈餘預期微幅調升1％，但將目標價自121元調降至116元，以反映市場本益比估值修正。歐系外資認為，鴻海具防禦性，但獲利成長加速為價值重估的關鍵，預期股價在獲利成長加速前將橫盤整理。