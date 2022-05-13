工業電腦廠維田(6570)受惠於工業電腦及工業顯示器等訂單需求強勁、美國專案客戶拉貨動能增加，帶動維田首季獲利穩健成長，單季營收、獲利創同期新高。4月單月及累計營收也雙雙再創歷年同期新高。第二季營運更有機會因遞延效應迎來出貨旺季，中和廠區也持續維持產能滿載，訂單能見度更已看到年底，今年維持雙位數穩健成長目標不變。

第一季營運受惠工業電腦及工業顯示器等訂單需求強勁，美國專案客戶拉貨動能增加，推動營運大幅成長，雖三月起受到大陸封城影響，導致物流、原料供應交期等不穩定，使得部分訂單遞延出貨，然第一季營業收入2.27億元，季減12.87%、年增45.54%，營收仍創下歷史同期新高表現，毛利率則在匯率與新產品價格調整下維持32.4%，營業毛利0.73億元，季減17.85%、年增41.12%，營業利益0.25億元，季減32.88%、年增93.51%，稅前淨利0.31億元，季減22.85%、年增72.47%，歸屬於母公司業主淨利0.24億元，季減27.50%、年增58.72%，基本每股盈餘0.83元，與去年第四季1.15元略降，仍相較去年同期0.52元成長，並創同期歷史新高。

維田進一步表示，疫情加速工業4.0與AIoT快速整合，製造業紛紛邁向智慧工廠數位轉型，以強化競爭力與彌補人力缺口，尤其近年受到政經局勢、地緣政治影響，美、歐等國的新基建發展較以往更為強勁，預期將帶動更多工業電腦需求，維田產品銷售區域多集中於歐美市場，訂單穩定且客戶黏著度高，在歐美工業電腦市場穩定擴大之下，公司營運規模可望再升級，帶動維田再戰新高。

工業電腦需求持續暢旺，維田公告4月合併營收為0.73萬元，年增4.11%、月減4.09%；累計1-4月合併營收3.01億元，年增32.66%，4月單月及累計營收雙雙再創歷年同期新高。維田主要銷售區域為歐美市場，受大陸封控影響較小，同時在歐美客戶強勁需求的支撐下，4月營收然保持高檔水準，第二季營運更有機會因遞延效應迎來出貨旺季，中和廠區也持續維持產能滿載，訂單能見度更已看到年底，今年維持雙位數穩健成長目標不變。

公司更同步瞄準智慧製造、智慧交通、智慧醫療等利基型垂直應用產業領域發展，因應AIoT的趨勢，維田持續研發新品，新推出「機器視覺應用」工業電腦(Machine Vision BOX PC)， 能藉由透過電腦視覺輔助，大幅提升影像辨識及判斷效率，不僅能應用於工業中的自動檢查之外，還可以運用於人臉安全監控、車輛導航、教育科技等領域。而在智慧交通方面，著重在發展軌道交通與車載整體解決方案，針對客戶需求開發軟、硬體完整之解決方案，以期提升工業電腦附加價值，並藉此增加與客戶的黏著度，今年也將持續發表工程車載電腦等系列新品，為營收增添成長新引擎。智慧醫療目前正等待取得ISO 13485的安規取證，取證後即可配合客戶時程出貨，計畫未來持續推出醫療新品進攻歐盟市場，營運可再添新動能。