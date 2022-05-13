在過去兩年，也就是有新冠病毒開始之後，市場對加密貨幣這種新興金融商品，無論在詢問度或交易量都有明顯增加，因此，日本的野村控股已開始向亞洲客戶販售比特幣衍生性金融商品。

據悉，擁有日本最大的投資銀行以及券商的野村控股，傳統用現金結算的NDF(無本金交割遠期外匯)，以及NDO(無本金交割遠期外匯選擇權)，現在也可使用比特幣期貨與選擇權來避險。

本周，野村與知名的美國虛擬貨幣交易公司Cumberland DRW，選在全球最大的期貨與選擇權交易中心，芝加哥商品交易所(CME Group)進行首次交易。

日前，第3大的穩定幣TerraUSD價格走低，無法與法幣美元維持1比1的比例後，導致加密貨幣市場賣壓大幅出籠，比特幣重挫甚至一度失守兩萬七美元關卡並創16個月新低。

不過，野村還是不為所動，依計畫進行上述虛擬貨幣交易，以顯示新商品的執行決心。

野村的新加坡外匯部門與數位化單位，正在擴大加密貨幣相關業務。野村的數位化單位成立於2018年，專門找尋新興科技金融商品，例如虛擬的數位資產以及人工智慧等。

為了對抗通膨，全球陸續升息，資金回流各國法幣，對虛擬貨幣以及其它較高風險的金融資產也產生不小壓力。野村樂觀認為，加密貨幣價格近期上下起伏不小，不過等波動穩定後，價格對市場而言更具吸引力。因此，以實際交易行動來表示，自己又向全球金融化邁進一步。