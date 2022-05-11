根據數據網站CoinMarketCap所做的分析，寬鬆政策時代的結束使風險資產的吸引力大減，截至本周二，過去一個月以來加密貨幣資產市值縮水了約8000億美元，跌至1.4兆美元低點。

加密貨幣「一哥」、占總市值近40%的比特幣，周二早些時候一度跌破3萬美元大關，改寫10個月新低，尾盤在美股上漲帶動下反彈至31,450美元，但仍低於6天前收復的4萬美元大關，與去年11月創下的69,000美元歷史高點相比則下跌逾54%。

數位資產價格暴跌主要反映股市重挫，因投資人對全球大舉升息對抗創下數十年新高的通膨感到擔憂。科技股雲集的那斯達克指數較2021年11月創下的歷史高點下跌28%。

根據CoinMarketCap數據，截至4月2日加密貨幣總市值約為2.2兆美元，較去年11月初創下的歷史高點2.9兆美元大幅縮水。而這一個月以來，加密貨幣總市值又進一步跌至約1.4兆美元。

區塊鏈數據服務商Glassnode出具報告指出，比特幣仍然與整體經濟環境息息相關，這表示前方的道路恐將崎嶇不平，至少目前是如此。

通常較安全的穩定幣（stablecoin）走軟，讓投資人更加不安。全球第四大穩定幣TerraUSD因為與美元脫鉤，其價值在周二就跌掉了三分之一。

數位資產管理公司Coinshares出具報告指出，儘管比特幣價格暴跌，但由於投資人逢低買進，上周與比特幣有關的基金和產品仍見到4500萬美元的資金流入。

Nordea Asset Management資深宏觀策略師Sebastien Galy表示，巨大的流動性使一些加密貨幣的價值膨脹，隨著幾家央行收緊貨幣政策，與高成長型股票連動的加密貨幣也將面臨壓力。