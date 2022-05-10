聯準會周一就金融穩定情勢發布半年報，報告指出高漲的通膨、股市和大宗商品市場的波動，以及在烏克蘭的戰爭，已成為美國金融體系的主要風險，並為金融系統可能突然遭遇亂流提出警告。

該報告指出，美國公債殖利率快速升高，以及原油市場面臨俄烏戰爭帶來的問題等因素，已經使金融體系某些部分陷入緊張，儘管壓力沒有高得像過去一些事件那樣極端，但突然顯著惡化的風險似乎超乎正常。

聯準會理事以及準副主席布雷納德（Lael Brainard）在報告隨附的聲明中表示：「值得注意的是，家庭和企業借貸佔國內生產毛額比例已經下降，目前似乎仍有資源支付債務負擔，這是在利率升高環境中維持韌性的重要部分」。

這份報告首次仔細評估自去年秋天以來金融局勢的快速變化，包括聯準會加速收緊貨幣政策、利率普遍上揚、通膨持續時間可能變得更久，以及俄羅斯入侵烏克蘭。

報告指出，即使在俄羅斯入侵烏克蘭之前，通膨就已經比預期更高且持續更久，現在通膨前景的不確定性使金融環境和經濟活動面臨風險。金融市場在過去六個月經歷高度波動，且市場流動性有些緊張。在這段期間，美國公債殖利率大幅攀升，整體股票價格大幅下跌，而企業債券市場的信用利差（credit spread）顯著擴大。

與今年第一個交易日創下的歷史高點相比，標普500指數已經下跌約17%，在利率走升的環境下，科技股和成長股雲集的那斯達克指數表現更糟，在這6個月內就跌掉25%，周一更跌破12000點大關，創下2020年11月以來新低。

與許多消費者和企業融資成本息息相關的美國10年期公債殖利率自今年初以來已經大漲了1倍。

報告亦指出，受訪者擔心俄羅斯入侵烏克蘭給歐洲帶來的壓力，或新興市場面臨的壓力，包括來自中國的壓力或通膨造成的壓力，最終可能蔓延到美國。此外，美國通膨居高不下和利率不斷升高，恐將衝擊其國內經濟活動、資產價格、信貸品質和金融環境。

整體而言，企業的資產負債表仍然穩健，現在仍有充足的現金流支付利息，但高漲的通膨、利率持續升高、供應鏈中斷，以及持續的地緣政治衝突，對企業獲利能力的影響仍具不確定性。如果企業獲利能力大幅下滑或利率意外大幅攀升，可能削弱部分企業的償債能力。此外，如果油價持續面臨上漲壓力，對於航空公司等受疫情重創的產業，可能抑制其復甦力道。