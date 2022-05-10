美股昨受升息、通膨等利空影響，恐慌指數再衝高，科技股又成空頭箭靶，四大指數全面收黑，那指大跌4.29%、創下2020年11月來新低，費半指數重挫2.13%，衝擊今早日韓股市隨之走弱。台股今日一開盤即直接摜破萬六關，重挫229.52點、為15891.4點，在台積電(2330)領半導體族群隨美國科技股挫跌，加上化工、金融、航運等類股續疲下，大盤跌點一度擴大至314點，15700關告急，所幸散裝航運族群逆風疾駛，拉抬航運類指翻紅，帶動汽車股隨之走高，有效牽制空頭繼續坐大。

分析師指出，台股開低走低，失守萬六大關，盤中不少電子股開始反彈向上，航運股也積極表態，跌幅開始收斂。在美股大跌持續探底、國際股市表現也不好，台股連續3天大跌，指標已經開始背離，短線雖然有反彈契機，但預期空間不會太大。

盤面上，台積電開低一度探至505元，跌幅在2.5%左右；台勝科(3532)率先往上，漲幅維持在3%以上，帶動矽晶圓人氣，嘉晶(3016)、環球晶(6488)漲幅在1~3%不等；亞矽(6113)4月營收創歷史高，股價強漲8%；BDI周線連4紅，旺季來臨，散裝輪航力爭上游，慧洋-KY(2637)漲幅約2.5%、四維航(5608)、裕民(2606)漲幅在1~2%不等；鉅明(8928)首季EPS達2.02元，股價漲幅逼近2%。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在升息影響下，外資今年來自台股提款的金額持續刷新歷史紀錄，累計今年來的賣超金額已突破7500億元，遠大於亞股中同樣為出口導向經濟體的南韓股市，且逾7500億元賣超資金，等同於外資將自2009年以來累計加碼台股的金額全數回吐，確實有過度反應之嫌，預期短線隨時醞釀反彈契機，但仍宜留意高通膨之下的終端需求變化對市場的影響。

葉獻文指出，台股近期除了要面對聯準會貨幣緊縮政策對全球股市帶來的影響，還有中國大陸疫情封城變數，導致第二季產業供需快速調整的影響，加上本土疫情快速升溫，讓台股投資信心受到影響。不過檢視經濟數據與各市場今年來的回檔幅度，似有過度悲觀的狀況，隨著台股第一季財報將陸續公布，若財報數據報喜，有望提振近期較為疲弱的投資信心。