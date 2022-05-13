美國總統拜登今天與達吉特（Target）、沃爾瑪（Walmart）及雀巢嘉寶（Gerber）等零售商和嬰兒奶粉廠商高層會面，力促他們盡一切可能協助解決配方奶粉短缺的問題。

路透社報導，白宮也概述政府準備採取的措施，並表示正考慮援引「國防生產法」（Defense Production Act）。

白宮表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）未來幾天將宣布嬰兒奶粉進口新舉措，拜登（Joe Biden）已要求聯邦貿易委員會（FTC）調查有關哄抬物價等掠奪性定價情事。

據數據收集機構Datasembly，一家工廠停產加上供應鏈受阻與歷史性的通貨膨脹，導致美國各地嬰兒配方奶粉缺貨率約40%。

美國大多數家庭都依賴配方奶。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）2020年母乳餵養報告，出生3個月完全以母乳哺餵的新生兒，在美國不到半數。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說，拜登與這些廠商高層會面時，商討如何提升嬰兒配方奶粉產量，並敦促業者加強行動，確保有需要的家庭可買到產品。

她說：「我們所看到一個巨大的問題，是囤貨。這也是我們關注的焦點。」

拜登稍後在推特發文說：「我會宣布採取新的行動，同時與民間企業合作，在安全無虞的情況下盡快將嬰兒奶粉送入商店。」

今年2月17日，2名嬰兒不幸過世後，美國奶粉製造商亞培公司（Abbott）宣布「自願召回」其密西根工廠生產、疑似遭細菌汙染的配方奶粉，包括數百萬美國家庭使用的品牌心美力（Similac）。

隨後的調查證明這個品牌並無問題，但生產至今仍未完全恢復，加劇供應鏈問題和勞動力不足造成的持續短缺狀況。

美國聯邦眾議院計劃在本月25日就配方奶粉短缺問題舉行聽證會。