內政部13日召開彰化縣政府改制直轄市計畫內政部審查小組會議，彰化縣長王惠美帶領縣府團隊北上列席簡報。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

內政部召開審查小組，彰化縣議會正召開定期大會，全體議員和列席局處長也都都站起來，一起振臂高喊「彰化加油、升格成功」。（吳敏菁攝）

內政部召開審查小組，彰化縣議會正召開定期大會，全體議員和列席局處長也都都站起來，一起振臂高喊「彰化加油、升格成功」。（吳敏菁攝）

內政部13日上午由部長徐國勇主持召開彰化縣政府改制直轄市計畫內政部審查小組會議，彰化縣長王惠美帶領縣府團隊北上列席簡報，王惠美表示，彰化縣不分黨派，府會一心，期盼彰化升格7都成功，呼籲中央要看到彰化的努力同步；彰化縣議會正召開定期大會，全體議員和列席局處長都站起來，一起振臂高喊「彰化加油、升格成功」。

王惠美表示，感謝審查會在疫情這麼嚴重下，召開審理彰化升格議題，委員提出的問題非常廣泛，縣府局處也都針對問題全力回應，盡量爭取彰化升都的機會，氣氛也都很好。

「對於升格是否樂觀？」王惠美指出，針對問題都有回答，不過升都不是委員會說過就過，說不過就不過，還會牽涉到行政院核准與否，會盡全力來爭取，希望能夠給彰化一個機會，讓彰化能夠充分發揮潛力。

王惠美表示，委員會今天會將審查結果會送到行政院，行政院可以3天核准，也可以3個月，時間不一定，還要要拜託中央長官們，要看到彰化的努力，每次選舉都說決戰中台灣，彰化贏、台灣就贏，卻每次選舉完就忘記彰化了，希望重視彰化縣人共同的心聲。