白宮國家安全委員會印太政策協調官坎貝爾在接受智庫的訪談中表示，美國總統拜登將參加美國東盟特別峰會，討論台海局勢。美國希望採取措施維護台海的和平與穩定，並防止下一場「烏克蘭危機」在亞太地區上演。坎貝爾也針對國務院網站上修改美台關係政策表述做出回應稱，美國「不支持台獨」和「一個中國」政策都沒有改變。

《美國之音》指出，坎貝爾是在為期2天的美國與東盟國家領導人特別峰會舉行前於美國和平研究所(U.S. Institute of Peace)做上述表示。他說：「我認為，我們更想強調的是，美國希望採取措施維護台海的和平與穩定。我們並不尋求採取挑釁性行動，也希望明確阻止採取將是挑釁性的步驟的意圖。我們與其他國家一樣，都強調在烏克蘭發生的事情決不能在亞洲發生，這是至關重要的。」

報導說，拜登政府希望通過在華盛頓召開與東盟國家領導人的特別峰會，以及拜登接下來對日本和韓國的訪問，還有出席美日印澳「四方安全對話」(QUAD)領導人會晤等一系列活動，突出美國對印太戰略的重視，以及依然視中國為其首要地緣政治威脅。

坎貝爾表示，烏克蘭危機的確佔據了拜登政府很多精力，但華盛頓依然意識到美國面臨的最大地緣戰略挑戰來自印太地區。他說，美國政府和其他方面都堅定地致力於對烏克蘭東部局勢發展的關注。同時，美國也認識到，更大的戰略挑戰將在印太地區上演，前幾屆政府中堅定的地把重點放在東亞或印太地區，美國深刻的感受到下一個烏克蘭不能再發生了。因此，未來將出台一系列有目的的舉措，這些舉措可能在未來幾個月左右發揮出來。

哈德遜研究所(Hudson Institute)亞太安全項目主席、高級研究員克羅甯(Patrick M. Cronin)此前受訪時表示，烏克蘭危機的發展會將對美國的印太戰略產生關鍵影響。美國在歐洲的成敗將在整個印太地區產生反響。

報導指出，俄羅斯發動對烏克蘭的侵略戰爭以來，一些分析人士擔心中國也會找相似理由對台灣發動進攻。華盛頓和台北都相信，中國在未來幾年對台灣發動進攻已變得越來越可能，問題正變得更為迫切。

但北京堅稱，台灣問題是中國內政，中國外交部發言人趙立堅甚至警告說，蓄意將台灣和烏克蘭這兩個有著本質區別的問題相提並論，企圖混淆視聽，趁亂漁利。這是在玩火，玩火者必自焚。

美國國務院5月5日更新了網站上美台關係的內容，其中刪除了「台灣是中國一部分」的表述，也不再提及「美國不支持台獨」，還在有關美國「一個中國政策」闡述中將《台灣關係法》置於美中3個聯合公報之前，並增加了涉及美國對台軍售的《六項保證》等內容。

坎貝爾否認這些變化反映了美國對台政策正出現「微妙變化」。他說，美國「不支持台獨」和「一個中國」政策都沒有變化。