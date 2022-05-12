路透今天（11日）報導，美國總統拜登已起草一項行政命令，將賦予美國司法部權力來阻止像中國這樣的外國對手，取得美國人的個資。

報導引述消息人士和路透看到的摘要指出，這項正由美國政府機關審查的議案，也將指示美國衛生及公共服務部(HHS)，需防止聯邦撥款被用來支持把美國的健康數據轉移給外國對手。

報導指出，在美國前總統川普(Donald Trump)政府未能成功禁止美國人使用人氣社群媒體平台TikTok和微信(Wechat)之後，這項草案反映出拜登政府更加積極努力，要去因應據傳中國企業大量獲取美國個資所構成的國安威脅。

川普曾在2020年試圖禁止這些應用程式(apps)，指稱他們蒐集的數據可能交給北京、並用來追蹤用戶或審查內容。

中國和這些應用程式都否認有不當使用美國的數據。

但法院停止了川普禁令的實施，拜登上任後最終撤銷了這些禁令。

白宮、司法部和商務部的發言人都拒絕對此置評。HHS也沒有回應置評要求。